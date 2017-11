To omkomne funnet etter eksplosjonsartet brann i Toten

To personer er funnet døde etter en eksplosjonsartet brann hos Metallco AS på Eina tidlig fredag morgen. To menn var savnet etter brannen.

– De to omkomne er ikke identifisert, sier Siv Anita Opsahl, seksjonsleder for etterforskningsseksjonen ved Gjøvik politihus, til NTB.

Pårørende er varslet, opplyser politiet.

De to savnede etter brannen er 50 og 30 år gamle.

Politiet fikk melding om brannen på smelteverket litt sør for Eina, klokken 6.20 fredag morgen. I mange timer hadde nødetatene fremdeles ikke kontroll på stedet, men ved 10.30-tiden ble det meldt at brannen var under kontroll.

Det var tre ansatte på jobb da brannen startet. En fjerde ankom omtrent samtidig. De to andre er sendt til sykehus med skader.

Ovn eksploderte

Brannen skal ha startet ved at det oppsto en eksplosjon i en smelteovn. Deretter skal det skal ha skjedd flere eksplosjoner, og bygningen ble raskt overtent. Bilder fra stedet, viser at ødeleggelsene på industrianlegget er omfattende. Fabrikkbygningen er totalt utbrent.

– Brannvesen, politi og ambulansepersonell er på stedet. Bygningsmassen er veldig ødelagt, sa daglig leder Terje Lofthus i Metallco Aluminium AS til NTB litt før klokka 9.

Raufoss brann og redning måtte få bistand fra Gjøvik brannvesen og Østre Totenbrannvesen i slokkearbeidet. Klokken 9.30 meldte politiet at seks bolighus i nærheten er evakuert.

Eksplosjoner

Bedriften, som tidligere het Toten Metall, lager støpelegeringer av skrapaluminium og benytter to gassfyrte smelteovner med kapasitet på 15 tonn hver i produksjonen. I alt er det 21 ansatte ved bedriften.

På bedriftens nettsider står det at produksjonen av aluminiumsbarrer går på døgndrift med arbeidere i fire skift. Årlig produseres smeltes det om totalt 20.000 tonn aluminium i ovnene.

Etter den første eksplosjonen oppsto det en svært kraftig brann. Bilder bedriften selv har lagt ut viste store gasstanker med oksygen og propan på eiendommen.

Randi Erfjord bor nestne en mil unna, men merket eksplosjonen i morgentimene.

- Det ristet voldsomt. Hele huset knaket. Senga beveget på seg, forteller Randi Erfjord til OA.

Stengt riksvei

Riksvei 4 er stengt på stedet, og trafikken omdirigeres. Det var ikke fare for spredning, selv om naboer er evakuert.

Vestre Toten kommune satte fredag krisestab. Thune skole og SFO, som ligger like i nærheten, holder fredag stengt som følge av brannen. Alle elevene er hentet, opplyser kommunen.

Politet har innført flyforbud over branntomta.

