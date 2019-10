To pågrepet etter å ha gått amok med pulverapparat i blokk i Oslo

20 leiligheter i en blokk i Parkveien i Oslo er ubeboelige etter at to menn tømte flere pulverapparater i gangene mandag kveld. To menn i 30-årene er pågrepet.

Politiet fikk i 23-tiden først melding om brann i en leiligheten, men da de kom på stedet, viste det seg at det var en krangel mellom noen personer og at pulverapparater var blitt utløst. – Det har blitt tømt flere pulverapparat. 20 leiligheter er ubeboelige inntil de er rengjort. To personer er pågrepet og kjørt til arresten. De er blir anmeldt for skadeverk, melder politiet i Oslo. En kvinne i 30-årene er fornærmet i saken, og hun skal ikke være skadd. De pågrepne er to menn i 30-årene, skriver VG. Beboerne i de berørte leilighetene ble nødt til og ta inn på hotell, skriver NRK. (©NTB)