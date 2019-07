To pågrepet etter masseslagsmål i Oslo

To personer er pågrepet etter at politiet måtte rykke ut etter meldinger om et masseslagsmål på Holmlia i Oslo tirsdag kveld.

De første meldingene til politiet kom til politiet ved 21.40-tiden og lød på at flere personer med både kniv og balltre var havnet i slagsmål ved Holmlia senter. Flere patruljer ble sendt til stedet, men da politiet kom til stedet løp mange av de involverte vekk fra stedet. Politiet meldte første at de hadde kontroll på noen personer som muligens kan knyttes til selve hendelsen og deretter at en person hadde status som fornærmet. – Vedkommende har lettere skader og er sjekket ut av ambulansen. Han ble bare påført en kul i hodet og risp i en finger, men det kunne jo fort gått verre, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB. Ved 22-tiden ble en person pågrepet av en av patruljene, og drøyt 40 minutter senere ble enda en person pågrepet. De ble begge kjørt til arresten. (©NTB)