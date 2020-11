Politiet fikk natt til søndag melding om at det var avfyrt skudd i et boligområde i Tofte i Asker. To personer er anmeldt for uforsiktig omgang med skytevåpen.

Ingen kom til skade i hendelsen, melder Oslo politidistrikt. – Det er heller ingen opplysninger per nå som tyder på at det er skutt bevisst mot andre personer, opplyser operasjonssentralen. De to personene ble pågrepet da politiet tok seg inn i en bolig. – Disse to vil bli anmeldt for brudd på våpenloven og uforsiktig omgang med skytevåpen, heter det. Det er også beslaglagt flere skytevåpen. (©NTB) Reklame Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger Krim Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her