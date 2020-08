To personer alvorlig skadd etter frontkollisjon i Sørfold fredag

To av de sju personene som ble brakt til sykehus etter en frontkollisjon i Middagsfjelltunnelen på E6 i Sørfold kommune i Nordland fredag, er alvorlig skadd.

Nordlandssykehuset opplyser lørdag formiddag at to av de innlagte er alvorlig skadd, to betegnes som lettere skadd, mens tre barn som også ble brakt til sykehus, kom uskadd fra hendelsen, melder NRK.

Det var to personbiler som frontkolliderte ved den sørlige tunnelåpningen i Middagsfjelltunnelen. Fire av dem ble fløyet med helikopter til sykehuset i Bodø.

