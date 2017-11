To personer fløyet til sykehus etter frontkollisjon i Buskerud

To personer er fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus, og tre personer kjørt til sykehus i Drammen, etter en møteulykke i Buskerud søndag ettermiddag.

Politiet i Buskerud opplyser på Twitter i 18.30-tiden søndag at personene som var fastklemt etter en møteulykke i Øvre Eiker i Buskerud, er hentet ut og brakt til sykehus.

– De som satt fast i de to bilene er nå frigjort. To personer er fløyet til Ullevål sykehus, og tre personer er kjørt til Drammen sykehus, opplyser politiet på meldingstjenesten.

Ulykken skjedde like ved rundkjøringen på Lerberg i retning Horgen. Veien er stengt på stedet, og det er anbefalt omkjøring via Hokksund og E134. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på vei for å foreta undersøkelser på stedet.

Politiet meldte om ulykken klokken 17.26.

(©NTB)

