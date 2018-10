To personer fløyet til sykehus etter ulykke

Skjedde på fylkesvei 17 i Nordland.

To biler har vært involvert i en ulykke på fylkesvei 17 gjennom Hytter utenfor Brønnøysund i Nordland.

To personer ble sittende fastklemt i en av bilene, som havnet på taket, men er nå hentet ut av bilen.

- Alle er hentet ut av kjøretøyene. Også de to personene som ble sittende fast er blitt frigjort. To personer i den andre bilen kom seg løs for egen hånd, og blir behandlet på stedet, sier operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt til Nettavisen.

- To personer som ble sittende fast er nå flydd til Sandnessjøen sykehus. Skadeomfanget på samtlige er ukjent. Helse jobber med alle, forteller han.

De tre andre personene som var involvert i ulykken, kjøres alle til legevakta i Brønnøysund for videre bhandling.

FV17 er fortsatt stengt, og Moen opplyser om at det er for tidlig å si når veien kan åpne igjen.

