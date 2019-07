To personer ikke gjort rede for etter boligbrann i Sandefjord

Flere personer er evakuert, to er sendt til sykehus og to er ikke gjort rede for etter en brann i et leilighetsbygg på Framnes i Sandefjord mandag kveld.

Politiet har så langt kontroll på seks av åtte beboere, men etterlyser to kvinnelige beboere. – Vi savner en kvinne fra den ene leiligheten som har brent, og en kvinne fra en annen hvor det ikke har brent, sier operasjonsleder André Kråkenes til NTB like etter klokken 22 mandag kveld. Han opplyser at to personer er sett syklende fra stedet i forkant av brannen. Brannen i leilighetsbygget i Martin Larsens vei på Framnes ble varslet halvannen time tidligere. Den skal ha startet i én av leilighetene, men årsaken er fremdeles ukjent. Leilighetsbygget består av åtte leiligheter fordelt over tre plan, men det er uvisst hvor mange av leilighetene som er berørt, og hvor store skadene er. Brannvesenet ble tipset av naboer som observerte røyk i leilighetsbygget. – Det brant ut av flere vinduer i andre etasje, opplyste operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB tidligere mandag kveld. To personer, en av dem en mann i 60-årene, er fraktet til sykehus i ambulanse. – Skadeomfanget er ukjent, sier operasjonslederen. Både politi og brannmannskaper fra Sandefjord og Larvik er på stedet. Røykdykkere er sendt inn i leilighetsbygget, opplyser vaktleder Dan William Jensen i Sørøst 110 til NTB. (©NTB)