To 18-åringer knivstukket i Stavanger

To 18 år gamle menn er knivstukket av en ukjent gjerningsperson i Stavanger sentrum natt til lørdag. En av dem er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang.

Den andre fornærmede fremstår lettere skadd, opplyser politiet. Verken de fornærmede eller noen av de fire vitnene politiet har snakket med, vet hvem gjerningspersonen er.

– Det er opplysninger om at det skal være to menn, men det er ennå litt uklart hvem som har gjort hva, så det får den videre etterforskningen gi svar på, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet har snakket med en av de skadde, men han vil formelt bli avhørt først i morgen. Det gjenstår også flere andre vitner å prate med.

De to 18-åringene hadde vært på en fest for blivende russ da hendelsen skjedde på Domkirkeplassen i Stavanger sentrum. Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 2.03.



