To personer lettere skadd i møteulykke i Meløy

To personer pådro seg lettere skader i en møteulykke i Meløy i Nordland lørdag ettermiddag. Fire personer var involvert og den ene bilen hang over autovernet.

Et redningshelikopter ble lørdag kveld sendt til ulykkesstedet for å frakte de to skadde personene til sykehus. Begge betegnes som lettere skadd, opplyser Nordland politidistrikt.

Nødetatene jobbet en stund med å få de skadde ut av en bil som hang over autovernet på ulykkesstedet. Derfor var også veien stengt på stedet.

