To personer pågrepet etter boligbrann i Voss

En mann og en kvinne er pågrepet, siktet for grovt forsikringsbedrageri, etter en boligbrann i Voss natt til søndag.

Totalt elleve personer måtte evakueres da det tok til å brenne i en enebolig på Voss like etter midnatt natt til søndag. Politiet omtalte huset som ubeboelig etter brannen, som tok flere timer å slukke.

Torsdag ettermiddag møter de to siktede til fengslingsmøte i Bergen tingrett, skriver Bergens Tidende.

– De er mistenkt for at de sammen satte fyr på boligen. Bakgrunnen for pågripelsene er forklaringer og opplysninger som politiet har fått gjennom etterforskningen, sier politiadvokat Kjetil Linge Tomren i Vest politidistrikt.

De to siktede ble pågrepet tirsdag denne uken, og ifølge politiet er det en relasjon mellom de to personene. Ingen ble skadd i storbrannen.

