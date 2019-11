To personer pågrepet etter knivstikking i Oslo

Politiet har pågrepet to personer etter at en mann ble knivstukket i hånden på Grorud i Oslo natt til søndag.

Politiet og ambulanse rykket ut etter melding om at en mann var blitt knivstukket ved 2-tiden natt til søndag.

– Da vi kom til stedet, like ved Grorud senter, møtte vi en mann som var blitt knivstukket i hånden, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

En patrulje ble sendt ut for å søke etter den som hadde stått bak knivstikkingen. Den fornærmede mannen skal ikke ha blitt påført alvorlig skade.

Klokka 2.26 meldte politiet at to personer var pågrepet i nærheten av åstedet, og at de knyttes til knivstikkingen.

(©NTB)