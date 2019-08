To personer pågrepet etter mistenkelig dødsfall på Vinstra

En person er funnet død på Vinstra. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig, og to personer er pågrepet i saken.

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.21 torsdag kveld.

De involverte er kjent for politiet fra tidligere, opplyser politiet i en pressemelding. Politiet er i gang med varsling av pårørende.

Den avdøde ble funnet inne i et hus, og de to pågrepne er begge siktet for drap, sier politiadvokat Ingrid Skogsholm til VG.

Avisa skriver at hun ikke ønsker å kommentere avdødes skader.

Den avdøde, som selv bor på adressen der han er blitt funnet, er en mann i 60-årene, opplyser Skogsholm til Dagbladet.

Det aktuelle området er sperret av, og politiet har satt i gang etterforskning. Det var et vitne som meldte fra om hendelsen, men Skogsholm ønsker ikke å kommentere hvordan vitnet oppdaget hendelsen.

Dagbladet skriver at personen som varslet ikke skal være blant de siktede i saken.