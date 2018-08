To personer pågrepet for knivstikking i Stavanger

To personer er pågrepet etter at to menn ble knivstukket i Stavanger fredag kveld. Politiet søker etter ytterligere en gjerningsmann.

Pågripelsen av de to mennene i 20-årene skjedde lørdag kveld, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet meldte fredag at en mann i 30-årene hadde blitt knivstukket i Stavanger sentrum. Mannens tilstand er alvorlig, men stabil.

Nå viser det seg at ytterligere en person – en mann i begynnelsen av 20-årene – ble knivstukket i hendelsen. Mannen har fått behandling på sykehus, men tilstanden er foreløpig ikke kjent.

Pågripelsene lørdag kom etter vitneavhør lørdag. Politiet leder nå etter en tredje gjerningsmann.

– Vi har gjennomført flere vitneavhør, og observasjoner fra vitner førte til at vi kunne pågripe de to personene, sier politiadvokat Christine Kleppa til Aftenbladet.

