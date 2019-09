To personer reddet fra synkende seilbåt i Rogaland

To personer slapp fra det med skrekken da seilbåten de var om bord i begynte å ta inn vann og synke i Boknafjorden i Rogaland søndag.

– De fremstår som uskadd, men har vært veldig redde selvfølgelig, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til VG.

Da hadde redningshelikopter, ambulansebåt, politibåt og andre fartøyer deltatt i redningsaksjonen: «En seilbåt med to personer om bord er i ferd med å gå ned, like vest for Mortavika. Redningshelikopter er på stedet. Politibåten er på vei», skrev politiet på Twitter.

Relativt kort tid etterpå kunne operasjonssentralen melde at de to om bord tilsynelatende var i god behold og at brannvesenet forsøkte å få lenset båten for vann.

Båten kan ha gått på et skjær, men dette er ikke bekreftet, ifølge Strand.

