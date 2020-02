To personer savnet etter båtvelt i Kristiansand

To personer er savnet og én er reddet etter at en båt kantret ved Korsvik marina i Kristiansand natt til lørdag. Det skal ha vært totalt tre personer i båten.

Politiet i Agder bekrefter overfor NTB at de er på stedet og at én mann er reddet opp fra vannet.

Det var en vekter som klokka 4.45 meldte fra at en person lå i vannet ved Korsvik marina. Nødetatene ble sendt til stedet og fikk mannen på land. Han opplyste at ytterligere to personer skal ha vært i en båt som har kantret.

– Vi forsøker å redde de to andre opp fra vannet nå, sier operasjonsleder Lars Hyberg til NTB.

Redningsskøyta er nå på vei til stedet.

(©NTB)