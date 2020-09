To personer sendt til sykehus etter båtulykke i Lyngdal

To personer er sendt til sykehus etter at båten de var om bord i gikk på grunn i Rosfjorden i Lyngdal sent torsdag kveld.

Omstendighetene rundt ulykken er ikke klare, men båten skal ha gått på grunn og de to om bord har klart å komme seg på land ved egen hjelp. – En person kjøres til sykehuset i Kristiansand. Den andre personen kjøres til Flekkefjord sykehus. Skadeomfanget er foreløpig uklart, opplyser operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til Lister24. Alle nødetatene rykket ut til ulykken, som skjedde litt før klokken 23 torsdag kveld. (©NTB)

