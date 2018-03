To personer er tatt hånd om av helsevesenet etter at en bil kjørte av veien ved Sjåbuselva på E75 i Vadsø.

VADSØ/FINNMARKEN: Det melder politiet i Finnmark på Twitter. Politiet skriver at det begge personene har personskader, skriver Finnmarken.

Ifølge Jan Arne Pettersen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, fikk politiet melding om ulykken klokken halv fem natt til søndag.

Bilen skal ha kjørt av veien akkurat ved brua over Sjåbuselva. Den skal ha klatret over autovernet og kommet seg over elva.

– Det er store skader på bilen, og den ene av de to personene har store skader, sier Pettersen.

De to personene er sendt til Kirkenes sykehus.

Finnmarkssykehuset opplyser at den ene personen skal ha moderate skader, mens den andre har alvorlige skader. Det skal ikke være livstruende. Begge er stabile.

– De vil bli avhørt når de er klare for det, sier operasjonsleder Pettersen.

Han forteller at sak er opprettet og at ulykken skal etterforskes.

OVER AUTOVERNET: Bilen har kommet seg over autovernet før den har rast ned på siden av veien.

