To personer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen

To personer er kjørt til Haukeland sykehus etter en front til frontkollisjon i Loddefjord i Bergen kommune. Tilstanden på de skadde er ukjent.

Politiet ble varslet om ulykken ved Storvatnet bussterminal på riksvei 555 natt til lørdag klokken 0.28.

– Det er to personer som er involvert. Begge sjåførene kom seg ut av bilen og var bevisste, men klagde over smerte i kroppen, sier operasjonsleder Per Algrøy til NTB klokken 0.50. Begge er derfor kjør til Haukeland universitetssjukehus.

Kollisjonen skjedde i en 70-sone.

Det er store materielle skader på bilene. Bilberger er på stedet og vil ta bilene med seg.

Veien er sperret grunnet oljesøl.

