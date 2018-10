To personer til sykehus etter voldsepisode i Arendal

To personer er sendt til sykehus med skader etter det politiet betegner som en voldsepisode i Arendal.

Politiet i Agder ble varslet om hendelsen klokka 19.57 lørdag kveld. Den første meldingen gikk ut på at en blodig mann var blitt observert i Heidalen i Arendal. Da politiet kom til stedet fant de to skadde personer.

– Det har skjedd en voldsepisode, trolig innendørs. To personer er sendt til sykehus i Arendal med skader og politiet på stedet forsøker å få oversikt over hva som er skjedd, sier operasjonsleder Miriam Stausland til NTB.

Polititjenestemenn på stedet har opplyst at de skadde skal ha vært ved bevissthet, men at tilstanden for øvrig ikke er kjent.

(©NTB)

Mest sett siste uken