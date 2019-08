To reddet opp fra sjøen etter at snekke sank utenfor Tananger

To personer lå i vannet i omtrent en halvtime etter at snekka deres sank. De ble plukket opp av et supplyskip utenfor Ølberg i Rogaland.

De to var om bord i en 30 fots snekke da de fikk problemer med båten, som begynte å ta inn vann mandag ettermiddag, skriver Stavanger Aftenblad. En person som fulgte med på båten fra land, så at den lå tyngre og tyngre i sjøen og til slutt forsvant. Da ringte han nødetatene. De to om bord hadde også kommet i kontakt med en losskøyte som var på vei til stedet fra Tananger. Supplyskipet Normand Sun var imidlertid først på stedet etter at de ble rekvirert av Hovedredningssentralen i Sør-Norge, og fikk de to personene om bord. Det er ikke klart hvorfor snekka begynte å ta inn vann. (©NTB)