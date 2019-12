To siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola

To av de tre siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola. En mann (44) ble funnet død på en strand mandag.

De to har i avhør erkjent at de var involvert, opplyser påtaleansvarlig Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt.

– Det pågår en omfattende etterforskning, og politiet vil derfor ikke gå nærmere inn på hva de siktede har forklart i avhør, sier han.

De to fremstilles for varetektsfengsling torsdag, men fengslingsmøtet for den tredje siktede utsettes til fredag.

– Årsaken er at politiet trenger mer tid for å sjekke vedkommende inn eller ut av saken, opplyses det.

Tre menn i 20-årene er siktet etter at den 44 år gamle mannen ble funnet død mandag ettermiddag. Onsdag ble avdødes bil hentet opp fra sjøen utenfor Ølberg.

Bilen blir undersøkt med bistand fra Kripos.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om hendelsesforløp eller motiv. Vi jobber også med å avklare eventuell relasjon mellom de siktede og avdøde, sier Berge.

(©NTB)