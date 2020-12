To siktet etter at mann ble skutt på taco-restaurant i Stavanger

To er siktet etter at en mann i 20-årene ble skutt inne på restauranten Los Tacos i Stavanger sentrum natt til fredag. Mannen er innlagt på sykehus.

– En mann som befant seg på stedet, er siktet for drapsforsøk. Han er avhørt, sier politiadvokat Christine Kleppa til NTB. Mannen erkjenner ikke straffskyld, og foreløpig har han ikke fått oppnevnt forsvarer.

I forbindelse med hendelsen har politiet siktet ytterligere en person for drapsforsøk. Denne personen er på frifot.

Hardt skadd

Et vitne forteller til Stavanger Aftenblad at væpnet politi hadde satt opp sjekkpunkter flere steder i Stavanger sentrum natt til fredag. Der ble kjøretøy som passerte, stanset og sjekket.

Begge de siktede er i 30-årene og godt kjent for politiet fra tidligere.

Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt natt til fredag. De rykket ut til stedet, og i lokalene ble det funnet en skadd mann.

– Mannen i 20-årene var hardt skadd, og hadde det som fremsto som et skuddsår. Men jeg kan ikke si noe nærmere om tilstanden, annet enn at han får behandling og at skadene er alvorlige.

– Veldig alvorlig

Etter det politiet kjenner til, var taco-restauranten stengt tidligere enn vanlig på grunn av koronarestriksjoner, og bare de to siktede og fornærmede oppholdt seg der. Men Kleppa understreker imidlertid at politiet ikke kan utelukke at det var flere.

Politiet vil ikke opplyse om de kjenner til noen relasjon mellom de siktede og fornærmede.

Politiadvokaten understreker at politiet ser svært alvorlig på hendelsen.

– Vi ser veldig alvorlig på en skyting på et utested i Stavanger sentrum, sier hun.

