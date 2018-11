To menn er siktet for drap etter en brann i en kommunal bolig på Skedsmokorset fredag ettermiddag. De to ble pågrepet søndag, ifølge Romerikes Blad.

– To personer er siktet for brudd på straffelovens paragraf 275, drap, etter brannen, bekrefter avsnittsleder for felles etterforskningsenhet i Øst politidistrikt, Christian Berge, overfor avisen.

Ingen av de to siktede mennene erkjenner straffskyld, ifølge advokatene Dag Svensson og Gunhild Lærum, som forsvarer de to.

Avsnittsleder Christian Berge ønsker foreløpig ikke å kommentere noe rundt dødsårsaken eller årsaken til brannen.

– Det vil bli gjennomført ytterligere tekniske undersøkelser på åstedet i morgen, tirsdag, opplyser han til Romerikes Blad.

Brannmannskapene rykket ut til brannen i den kommunale leiligheten like før klokken 16.30 fredag ettermiddag. Allerede etter 25 minutter fikk brannvesenet kontroll over flammene. Samtidig var det klart at en person hadde mistet livet i brannen.

Den omkomne i brannen vil bli obdusert, opplyser politiet.

(©NTB)

Mest sett siste uken