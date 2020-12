To siktet for vold mot barn – barnet har livstruende skader

Politiet har siktet to omsorgspersoner for vold mot et barn. Tilstanden til barnet, som er innlagt på St. Olavs hospital, er livstruende, opplyser politiet.

Politiet har startet etterforskning etter at de fikk melding fra sykehuset om at et barn ble innlagt med indre skader fredag 4. desember. – Alle saker som omhandler mulig vold mot barn, tar politiet svært alvorlig. Vi prioriterer saken høyt og har startet en bred etterforskning. Vi er i en tidlig fase og jobber med flere hypoteser, både at det kan være medisinske årsaker og påført skade, sier Silje Noem, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt. Det er tatt ut siktelse mot to omsorgspersoner av barnet, og politiet begjærer varetektsfengsling av disse på grunn av faren for bevisforspillelse. Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre Krim Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her