To til legevakt etter brann i fritidsbolig

Politiet meldte fra om brannen i fritidsboligen ved Kurøsta klokka 3.52 natt til tirsdag. To personer befant seg i hytta, men de kom seg ut av den brennende bygningen. Etter hvert spredte flammene seg til taket på bygningen, men det var ikke fare for spredning til andre bygg i nærheten. Ved halv fem-tiden hadde brannvesenet begynt å få kontroll på brannen. – De to personene som var i fritidsboligen har fått i seg noe røyk og kjøres til legevakta for sjekk, skriver politiet i Innlandet på Twitter. (©NTB)