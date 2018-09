To til sykehus etter frontkollisjon i Oslo

To personer er sendt til sykehus etter en frontkollisjon i Ljabruveien i Oslo tirsdag. Skadene betegnes som kritiske for den ene og alvorlig for den andre.

Den kritisk skadde personen var bevisstløs etter ulykken. En annen person lå på bakken etter ulykken, men var bevisst. Ifølge politiet betegnes skadeomfanget for denne personen som alvorlig, mulig kritisk.

Ulykken skjedde ved avkjøringen til Bjørndal tirsdag ettermiddag. Politiet skriver på Twitter at Ljabruveien mellom Bjørnerudveien og Slimeveien er stengt for trafikk.

Politiet meldte om ulykken klokken 15.39.

Ljabruveien er stengt for trafikk mellom Bjørnerudveien og Slimeveien. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 11. september 2018

