To til sykehus etter frontkollisjon på Ringerike

To bilførere er fraktet til sykehus etter at to personbiler har frontkollidert på Hensveien nord for Hønefoss.

Politiet ble varslet om ulykken klokka 2.43 natt til torsdag. To personbiler hadde frontkollidert på Hensveien ved Hønefoss i Ringerike kommune og det ble meldt om store materielle skader. – To personer involvert, en i hver bil. Begge førere blir tatt med til sykehuset. Ukjent skadeomfang, skriver Sørøst politidistrikt om ulykken klokka 3.15. Ifølge politiet har trolig den ene av bilene kommet over i motgående kjørefelt. Det var kun en person i hver av kjøretøyene. (©NTB)

