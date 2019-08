To til sykehus etter grunnstøting i Namsos

To personer er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter at en båt er gått på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag.

Alle nødetater er på plass, og to personer er fraktet til sykehus i Namsos, opplyser politiet i Trøndelag klokka 2.57 natt til torsdag. – En person på land ringte politiet klokka 1.43 og fortalte om et høyt smell ute i sjøen og en motor som fremdeles gikk etterpå. Alle nødetater ble varslet, inkludert redningsskøyta, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB. Da nødetatene kom fram til skjæret fant de to personer i båten. Begge framsto som alvorlig skadd. De ble fraktet i båt til land og videre til sykehuset i Namsos. – Vi driver nå søk i sjøen for å forsikre oss om at det ikke er flere personer i området, sier operasjonslederen. (©NTB)