To til sykehus etter MC-ulykke i Fjaler

En MC-fører er fløyet til Haukeland sykehus med luftambulanse og en er brakt til Førde sentralsykehus etter en trafikkulykke i Fjaler i Sogn og Fjordane.

– To motorsykler har kjørt av veien. Begge førerne av disse er skadd. Ytterligere rundt skadeomfanget har jeg ikke kjennskap til, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen opplyser at førerne kjørte tunge motorsykler. Politiet har ikke kjennskap til at flere personer eller kjøretøy enn de to var involvert i ulykken.

– Vi har politipatruljer på stedet for å snakke med vitner. Kriminalteknikere er på vei for sikre spor for å finne ut hva som var foranledningen til ulykken, sier Sætre.

Politiet har også varslet Vegvesenets ulykkesgruppe.

Vest politidistrikt fikk melding om ulykken klokka 20.18 tirsdag kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 57 ved Nistadlia i Fjaler kommune.

Veien er stengt i begge retninger og vil være stengt til klokka 0.30 natt til onsdag, opplyser Statens vegvesen.

(©NTB)