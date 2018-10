To til sykehus etter trafikkulykke i Brønnøysund

Flere personer satt fastklemt etter en trafikkulykke på Skomo i Brønnøysund. To personer er fløyet til sykehus og tre er kjørt til legevakt.

To biler var involvert i ulykken. Alle personer er frigjort fra kjøretøyene, og to av dem flys til Sandnessjøen sykehus for behandling.

Den ene bilen havnet på taket, og flere av de involverte personene var fastklemt i bilene. Den andre bilen havnet på siden.

I tillegg til de to som er fløyet til sykehus, satt de tre andre fastklemt i bilene, og to av disse kom seg ut av fartøyet på egen hånd.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt opplyser til NTB at politiet er i gang med avhør på ulykkesstedet.

– Vi er i gang med å avhøre vitner på stedet. Foreløpig har vi kun på det rene at en bil er på taket og en har havnet på siden. Det er store materielle skader, sier han.

Fylkesvei 17 ble stengt ved ulykkesstedet etter ulykken.

