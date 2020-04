To til sykehus etter trafikkulykke i Drammen

To personer måtte frigjøres og er alvorlig skadd etter at en personbil gikk rundt i en rundkjøring på Brakerøya i Drammen.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 0.11 natt til tirsdag. En bil hadde gått rundt i en rundkjøring på Brakerøya. Det ble meldt om store materielle skader og at en person satt fast inne i bilen.

Det var totalt to personer involvert i utforkjøringen, opplyser Sørøst politidistrikt. Passasjeren ble først tatt ut av vraket mens brannvesenet måtte frigjøre sjåføren.

– De to involverte er kjørt til sykehus av ambulanse. Passasjeren hadde smerter i rygg. Ukjent skade på fører, meldte politiet klokka 0.53.

– Begge er alvorlig skadd, opplyser politiet kort tid senere og leger til at ulykken skal granskes.

Alle nødetater rykket ut for å bistå. Et kjørefelt er åpnet for trafikk forbi ulykkesstedet.

(©NTB)