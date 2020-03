To unge menn pågrepet for væpnet ran

En mann i 50-årene ble natt til torsdag utsatt for et væpnet ran i Møllergata Oslo sentrum. To menn på 19 år ble pågrepet kort tid etter hendelsen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Mannen fikk frastjålet mobiltelefonen og måtte gå hjem for å ringe til politiet fra fasttelefon. – Vi fikk melding om ranet klokken 3.07, og fire minutter senere hadde en patrulje kontroll på to mistenkte i Nedre Slottsgate, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i politiet i Oslo til NTB. De to unge mennene er kjent for politiet fra før. En av dem hadde en pistol og en kniv på seg. – Det er en alvorlig sak, og det er bra at vi fikk pågrepet dem raskt. Det hjelper i oppklaringen av slike saker at det er lite folk i gatene for tiden, sier Hekkelstrand. (©NTB)

Reklame Dette er Norges billigste strømavtale