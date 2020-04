To yngre menn fengslet etter drapsforsøk ved skole i Oslo

En 18-åring og en 20-åring er varetektsfengslet i inntil fire uker, siktet for drapsforsøk ved Lofsrud skole i Oslo i påsken.

Det ble klart i et fengslingsmøte i Oslo tingrett tirsdag. De to ble pågrepet av politiet søndag.

Retten vurderer at det er nærliggende fare for bevisforspillelse i saken. De to er også undergitt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.

Natt til fredag 10. april skjøt ukjente gjerningsmenn mot to bilister på Mortensrud og Bjørndal i Oslo.

Politiet ble først varslet om skuddene av en som meldte ifra om fem smell i området ved Mortensrud klokken 1.55. Politiet rykket ut til området og fant bilen og ved Lofsrud skole en tomhylse.

Klokken 3.10 ringte en ny person til Oslo-politiet, denne gang fra Bjørndal, som fortalte at han var blitt skutt på av en person.

– Ingen ble skadd i hendelsen, men det er likevel en stygg sak. Vi knytter skyteepisoden til et oppgjør i et kriminelt miljø, og utelukker ikke flere pågripelser, sier politiadvokat Christian Hatlo til TV 2.

(©NTB)