Tog evakuert etter bombetrussel i Eidsvoll

Politiet opplyser at de er «tilbake til normalsituasjon» etter at det ble funnet et ark med en bombetrussel på et tog som sto på Dal stasjon i Eidsvoll.

Bane Nor fikk melding om at det var funnet en skriftlig bombetrussel rundt klokken 12.45 lørdag og kontaktet umiddelbart politiet, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

«Vi er på stedet i forbindelse med at det er rettet en bombetrussel mot et tog som står på stasjonen. Toget er evakuert, og togtrafikken er stanset på stedet. Politiet anser at det ikke er en reell fare, men gjør nødvendige undersøkelser på stedet», skrev Øst politidistrikt på Twitter klokken 13.20.

Et kvarter senere skrev politiet på Twitter at de var tilbake til normalsituasjon, og at de skal etterforske fremsettelsen av trusselen.