Tog med 115 om bord kjørte inn i snøskred på Bergensbanen

Bergensbanen er stengt etter at et tog kjørte inn i et skred som hadde gått rett etter Gravhalstunnelen. Politiet undersøker om noen er tatt av skredet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Politiet i Vest opplyser at meldingen om raset ved Upsete stasjon i Aurland kommune kom inn klokka 23.42, og nødetater og redningsmannskaper ble sendt til stedet. Skredet har gått rett etter Gravhalstunnelen på Bergensbanen. – Toget var på vei gjennom en tunnel og kjørte inn i raset som hadde gått på andre siden, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til VG. Ettermiddagstoget med 115 personer om bord på vei fra Oslo til Bergen var tre timer forsinket og kjørte inn i snømassene like etter tunnelen, cirka 200 meter øst for Upsete. – Det er ganske lang bremsetid på tog, så det tar noe tid før det får stanset, sier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane Nor til Bergensavisen. Det er ikke meldt om personskader eller materielle skader på toget, ifølge Bane Nor, men politiet tror minst én hytte er tatt. – Det er gjenstander, som gardiner, sengedeler og trevirke i snøen, som tyder på at det er hytter som er tatt. Vi jobber nå med å finne ut hvilke hytter som er i området og få kontakt med hytteeierne, sier Hausvik til avisen. Vy jobber med å finne en løsning for å få passasjerene videre. Inntil videre har de strøm på toget. (©NTB)