Togkaos for pendlere fra Drammen - lange køer til buss for tog

- Dette er den drøyeste køen jeg har sett som pendler mellom Drammen og Oslo de siste tre årene, sier en av de som ble rammet.

DRAMMEN (DT): Der det torsdag gikk smooth fra Drammen stasjon til Brakerøya, var det langt verre fredag morgen.

Allerede i halv sju-tiden var det kø for å komme seg om bord i bussene som skulle frakte pendlere fra Drammen stasjon til Brakerøya stasjon, hvor togene tar passasjerene videre.

Da klokka rundet 08.00, strakte køen seg helt tilbake til Bybrua. Årsaken virket å være ganske enkel: Det kom ingen busser, eller i alle fall ikke nok busser, til å ta unna menneskene som tenkte seg innover mot hovedstaden på skinner.

– Dette er den drøyeste køen jeg har sett som pendler mellom Drammen og Oslo de siste tre årene, skriver Dröfn Grimsdottir i en e-post til Drammens Tidende.

Velger bilen når han ser køen

Når Drammens Tidende er på stedet ser vi en mann komme ned trappene fra Bybrua.

– I dag tar jeg definitivt bilen, sier han, gjør helomvending og haster videre.

En kvinne himler med øynene når hun forstår at hun må gå 500 meter fra bussen for å stille seg bakerst i køen, og faktisk inn i undergangen under bybrua.

I trappene står også Stian Dignes og filmer kaoset med mobilen. Og det er ikke fordi han skal sende en morsom snap til noen venner.

– Nei, jeg har et møte klokka ni så jeg måtte sende det til jobben som en dokumentasjon på at jeg ikke rekker det, sier Dignes.

– Hva jeg tenker om dette? At det er skikkelig uflaks.

#Drammenbanen: Arbeidene med å utbedre sporene i Drammen fortsetter for fullt, prognose for gjenåpning er fortsatt fredag ettermiddag. Busspendel Drammen-Brakerøya-Drammen, se nettsidene til #NSB og #Flytoget for informasjon om trafikkavviklingen. — Bane NOR presse (@BaneNORpresse) 6. september 2018

– Ikke gjort jobben sin

Dignes jobber som tjenestespesialist i Coor Service Management på Lysaker. Han bor på Åskollen og har pendlet til Oslo i 18 år.

– De gikk ut og anbefalte hjemmekontor i går. Det hørte jeg på, men i dag har jeg et møte jeg må rekke klokken ni, sier Dignes.

Han er ikke spesielt imponert når han ser den enorme køen til bussen som skal frakte ham til Brakerøya.

– De har hatt et par dager på å forberede seg til dette, så jeg skulle tro at de hadde klart bedre.

– Hva tenker du om denne situasjonen?

– Jeg tenker at det er noen som ikke har gjort jobben sin. De burde hatt en alternativ løsning, sier Dignes.

– Et mareritt

I samme køen står Nina Jensen fra Konnerud. Hun jobber som servitør på Peppes Pizza og jobbet tidligere om ettermiddagene.

– Da valgte jeg å kjøre bil inn til hovedstaden, sier hun.

Det gjorde hun i ni år, men med barn i hus måtte hun over på dagvakt. Siden februar har hun pendlet med tog.

– Buss for tog er et mareritt. Ikke bare i dag, men de seks ukene det var samme løsning i sommer, sier hun.

Også på Brakerøya stasjon var det enorme køer fredag morgen, og lang ventetid for å komme seg på bussen til Drammen.

Klokken 08.40 var morgenrushet over, og mesteparten av køen tatt unna.

Viser til trafikken

Pressetalsmann Åge-Christoffer Lundeby i NSB sier til Drammens Tidende at tettere trafikk i Drammen sentrum er årsaken til utfordringene.

– Vi har satt inn akkurat like mange busser fredag som torsdag, så trykket fra vår side for å få unna passasjerene er det samme. Men trafikken over bruene til Brakerøya gjør at det går noe saktere i dag, forteller Lundeby.

Ifølge Lundeby er det snakk om åtte busser.

– Har anleggsarbeidet ved det nye hotellet noe å si for bussenes framkommelighet?

– Det vet jeg ikke noe om, men forklaringen på utfordringene fredag morgen er at det er mer trafikk i Drammen.

