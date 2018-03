Togkaos på Østlandet etter at kjøreledning ble revet ned i tunnel

Et tog ble stående fast i Lieråstunnelen tirsdag ettermiddag, etter at en kjøreledningen ble revet ned. Alle tog mellom Asker og Drammen ble innstilt i flere timer.

– Vi har et tog som står stille med folk inne i tunnelen, mannskaper er på vei, sier Randi Folke Olsen, medievakt i Bane Nor tirsdag ettermiddag.

En kjøreledning som ble revet ned var årsaken til togstoppen. Alle tog mellom Drammen og Asker ble innstilt. Det betyr at all trafikken mellom Asker og Drammen måtte fraktes videre med buss og maksitaxi midt i ettermiddagsrushet, skriver Drammens Tidende.

Kaos på Asker stasjon

Flere har fortalt at det oppsto fullstendig kaos på Asker stasjon.

En togpassasjer har sendt brev til samferdselsministeren og NSB etter sin opplevelse tirsdag. I brevet, som også er sendt til Drammens Tidende, skriver togpassasjeren at hun er oppriktig bekymret over NSBs håndtering av situasjonen på Asker stasjon.

Hun skriver blant annet at det tok lang tid før det ble satt opp busser.

«Når det heller ikke er noen på plass for å håndtere noen form for kø, skapes det ubehagelige og til dels også farlige situasjoner. Folk hoppet nærmest foran bussene for å stoppe dem, dytter og trenger seg på, eldre og barn blir nærmest tråkket på i kampen om å få seg en plass på vei hjem» skriver hun i brevet der hun etterlyser bedre krisehåndtering av NSB.

– Vi har en plan for krisehåndtering på hvor bussene skal gå og hvor det skal være personell, sier pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.

Han har ikke fått noen tilbakemelding på om de ansatte på Asker stasjon opplevde situasjonen som kaotisk.

15 busser fraktet passasjerene

Han har ingen opplysninger om hvor mange personer som ble satt til å håndtere den voksende køen med togpendlere som hopet seg opp på Asker stasjon, men forteller at de første bussene kom på plass etter drøye 30 minutter. Totalt ble det satt inn 25 busser for å frakte togpassasjerene videre. 15 av dem gikk mellom Asker og Drammen, i tillegg til maksitaxier.

– Også har jeg full forståelse for det hjertesukket togpendleren kommer med, i slike situasjoner vil man oppleve trengsel, og det tar lengre tid før man kommer seg hjem. Det har vi stor respekt for, folk har travle liv og er avhengig av transport og det er det vi er laget for å gjøre, sier Lundeby.

Satt fast i tunnel

Passasjerene som ble sittende fast inne i Lieråstunnelen ventet i nærmere to timer på å bli evakuert ut av tunnelen. De måtte vente på et bergingstog som skulle dra toget tilbake til Asker stasjon, men det måtte gjennom Oslo for å komme til tunnelen. NSB opplyser at toget var ute av tunnelen og på Asker stasjon klokken 17.

– Også har jeg full forståelse for det hjertesukket togpendleren kommer med, i slike situasjoner vil man oppleve trengsel, og det tar lengre tid før man kommer seg hjem. Det har vi stor respekt for, folk har travle liv og er avhengig av transport og det er det vi er laget for å gjøre, sier Lundeby.

De berørte linjene er regiontogene Oslo S–Bergen og Oslo S–Stavanger, samt togene F2, L12, L13, L14, R10 og R11.

Bergensbanen blir kjørt over Roa, og godstog blir holdt tilbake.

Bane Nor antar at arbeidet med å koble opp igjen kjøreledningen vil være ferdig klokken 19.45 i kveld, og oppfordrer folk til å følge med på NSB og Flytogets nettsider for oppdateringer.

Klokken 20.17 melder Bane Nor at togtrafikken går normalt på Drammenbanen mellom Drammen og Asker, men at reisende fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger.

Les mer fra DT her.

Mest sett siste uken