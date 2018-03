Tok ut store beløp med andres bankkort - ti personer pågrepet

Med pin-koder på tippekuponger, flere bankkort og store kontantuttak vakte flere personer oppsikt på Drammen stasjon. Nå er ti personer pågrepet.

Politiet pågrep ti personer på Drammen stasjon onsdag kveld. Dette skjedde etter at de vakte mistenksomhet da de tok ut store kontantbeløp fra minibanken på togstasjonen, skriver Drammens Tidende.

– Det er snakk om flere kort, og de kortene tilhører ikke de personene som tok ut pengene, sier operasjonsleder i politiet, Trond Egil Groth.

En togpassasjer reagerte på atferden til personene og ringte fra til politiet.

– Så veldig mistenkelig ut

– Vi fikk melding om en underfundig atferd rundt minibankuttakene. Dette så veldig mistenkelig ut, sier Groth.

Personene har alle østeuropeisk bakgrunn, og de hadde det som muligens var kodene til de ulike kortene skrevet ned på tippekuponger.

Hvor mange kort de hadde til sammen er ennå ikke klart.

Leter etter fornærmede

Politiet pågrep de 10 personene i nærheten av Drammen stasjon og har innbrakt dem til politistasjonen. Flere bankkort ble funnet i søppelkasser.

Eierne av disse kortene har kanskje ikke merket selv at de er borte. Politiet jobber nå med å finne de fornærmede. Hvor mye penger de til sammen har klart å få ut er onsdag kveld ikke klart. Men politiet kan bekrefte at det dreier seg om et femsifret beløp.

Politiet S Buskerud har uttalt seg om hendelsen på Twitter:

#Drammen: En rekke personer ble akkurat innbrakt fra Strømsø sentrum, mistenkt for kortsvindel - og relativt store minibank uttak. Politiet jobber med å finne de fornærmede. — Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) March 7, 2018

