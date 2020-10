Tolga-brødrene går til sak

Brødrene Lars Peder Holøyen (36) og Magnus Holøyen (27) går til erstatningssøksmål mot Tolga kommune og staten.

Det melder VG.

Brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerdal, skriver i en pressemelding at Fend advokatfirma har tatt ut erstatningssøksmål mot Tolga kommune og staten ved Justis- og beredskapsdepartementet på vegne av brødrene. Brødrene ble registrert med psykisk utviklingshemming uten at de hadde diagnosen, og ble satt under vergemål mot sin vilje.

Brødrene krever inntil 500.000 kroner hver fra kommunen, og inntil en million hver fra staten.

