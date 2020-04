Tolv koronadødsfall knyttes til samme sykehjem i Bærum

Tolv koronasmittede personer har dødd under eller etter opphold på Vallerhjemmet.

Det bekrefter kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune til Budstikka.

Kommunen har tidligere meldt om ti koronarelaterte dødsfall ved sykehjemmet, men nå er det blitt kjent at ytterligere to koronasmittede personer har dødd på Bærum sykehus like etter å ha blitt utskrevet fra sykehjemmet.

Vallerhjemmet er blant sykehjemmene i Norge med flest koronarelaterte dødsfall. I tillegg er 9 pasienter og 34 ansatte er smittet ved sykehjemmet.

