Tolv nye smittetilfeller påvist i Trondheim

Tolv personer i Trondheim fikk påvist koronasmitte torsdag, skriver Trondheim kommune i en oppdatering. Tre av de smittede er skoleelever, og fem er studenter.

Skolene Charlottenlund videregående skole, Strinda Videregående skole og Sunnland ungdomsskole er berørt, og noen elever og ansatte er satt i karantene.

De fem studentene er tilknyttet NTNU.

Av de smittede er tre i tenårene, fem i 20-årene, en i 30-årene, en i 40-årene og to i 50-årene. Ni av de tolv er smittet av kjent nærkontakt, en er smittet i utlandet, mens smittekilden for to foreløpig ikke er identifisert.

Alle de smittede har et mildt sykdomsforløp.

1.000 i karantene

Torsdag ble det påvist fire smittetilfeller i Trondheim. Samtidig ble det kjent at over 1.000 personer er satt i karantene i byen – rundt 800 av dem i forbindelse med et smitteutbrudd på utestedet Lille London.

Det er ikke kjent hvor mange av dem som fikk påvist smitte torsdag, som er tilknyttet utbruddet.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa at kommunen har sett en variant av covid-19 i byen som er mer smittsom enn tidligere erfart, og at folk synes å bli smitteførende tidligere i sykdomsforløpet.

Lette symptomer

Kommunen er ikke kjent med at noen har utviklet alvorlig sykdom etter de nye utbruddene. De fleste har så langt hatt svært lette symptomer.

For mange av dem har utslagene vært såpass lette at de ikke har sett på seg selv som syke.

Trondheim kommune mente torsdag at de hadde god kontroll på smittesituasjonen i byen, men opplyste at dette er noe som vurderes daglig.

