Tømmertog sporet av mellom Lillehammer og Ringebu

Vy arbeider med å finne alternativ transport for reisende på nattoget til Oslo etter at et tømmertog har sporet av ved Hove på Dovrebanen natt til fredag.

Bane Nor melder at tømmertoget sporet av ved Hove på Dovrebanen klokka 3, og at jernbanen er stengt mellom Ringebu og Lillehammer i Innlandet fylke på ubestemt tid. – Nattoget fra Trondheim vil stoppe på Ringbu. Derfra blir det alternativ transport sørover til Oslo. Det blir kan hende litt ventetid, men det er strøm på toget, så det er lys og varme mens de venter. Det er 173 passasjerer om bord, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB. Også alle andre togavganger som skulle passert strekningen Ringebu - Lillehammer blir innstilt fram til jernbanen kan åpnes igjen. – Våre folk er på vei til stedet, prognose for når banen åpner er uviss. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kommer klokka 7, sier pressevakt Bård Bjerkaker i Bane Nor. Svenske Hector Rail er operatør for tømmertoget som sporet av. NTB har ikke klart å få tak i selskapet natt til fredag. – Vi vet ikke noe om materielt skadeomfang, hvor mange som var på tømmertoget eller om vogner har veltet, sier Bjerkaker – Det er sannsynligvis en ødelagt sporveksel som er årsaken til avsporingen. Vi har folk på vei til stedet som skal se på skadene som er oppstått, sier han. (©NTB)

