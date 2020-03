Tomt fly fra Italia skal hente hjem turister i Tromsø

En gruppe skiturister som kom med fly fra Milano til Tromsø tirsdag, blir lørdag hentet hjem av et fly som kommer til Tromsø uten passasjerer.

Flyet skulle etter planen hatt med seg flere turister fra Milano, men turoperatøren har nå avlyst. Det opplyser smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune til NTB.

Brattland reagerte tirsdag på at et charterfly fra Milano landet i Tromsø samme dag som norske helsemyndigheter frarådet reiser til Nord-Italia. Flere italienere hadde da valgt å avlyse reisen av frykt for å havne i karantene i Norge.

Brattland etterlyser nå nasjonale bestemmelser for å kunne håndtere lignende tilfeller.

