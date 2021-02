Tono gjør nytt koronaunntak for digitale gudstjenester

Fram til 1. juni gir Tono igjen fritak fra ordinær lisensiering i digitale gudstjenester. Dermed blir det på nytt gratis å strømme gudstjenester.

Ifølge Vårt Land har det vært protester rundt kostnaden på 800 kroner for å strømme en gudstjeneste og la den ligge ute på nett i en uke.

Men nå blir det altså igjen gratis fram til 1. juni, ettersom Tono igjen gir fritak for ordinær lisensiering i forbindelse med digitale gudstjenester som er en direkte erstatning for ordinære, fysiske gudstjenester.

– Verden er ennå ikke tilbake til normalen, og vi ser at de digitale gudstjenestene per nå vanskelig kan ses på som annet enn erstatninger for smittevernavlyste fysiske arrangementer, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen i Tono i en pressemelding.

Fritaket gjelder fremføringsrettigheter ved direktesendte gudstjenester, men også synkroniseringsrettighetene når videoopptakene blir liggende på nett i noen dager etter arrangementet.

