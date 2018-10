Toppblogger frikjent for vold mot mann på fest

Kastet glass i ansiktet på mann, og må likevel betale erstatning på 15.000 kroner.

I februar i år endte med en festkrangel med at en mann måtte sy fire sting i pannen etter at en toppblogger kastet et glass i pannen på ham.

Kvinnen har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart, men det er ubestridt at hun kastet glasset på den fornærmede mannen.

Forrige uke møtte hun i retten tiltalt for vold. Politiadvokat Katja Kristine Sand Dørstad la ned påstand om seks måneders straff, i tillegg til oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie).

Retten har frikjent kvinnen for fengselsstraff. Men hun er likevel dømt til å betale mannen 15.000 kroner i erstatning til mannen.

- Min klient er letter over at hennes forklaring ble lagt til grunn, sier kvinnens forsvarer Cecilie Nakstad til Nettavisen.

- Ikke straffbar handling

- Erstatningen er basert på at hun spontant kastet fra seg en flaske/glass som reaksjon på at hun selv hadde blitt kastet sprit på i ansiktet. Retten mener at det var en uforsvarlig reaksjon. Dette er noe helt annet enn en straffbar forsettlig handling.

Nakstad er overbevist om at toppbloggerens reaksjon er noe mange kan kjenne seg igjen i.

- Mange ville reagert som henne i lignende situasjon, mener jeg. Vi vil nå bruke litt tid på å gå gjennom dommen hva gjelder erstatningsspørsmålet før hun bestemmer seg for hva hun gjør.

I dommen heter det blant annet:

"Retten er ikke i tvil om at det var tiltalte som kastet et glass eller en flaske som traff pannen på fornærmede så han ble påført en skade som beskrevet over. Selv har tiltalte forklart at hun kastet fra seg et glass hun hadde i hånda i den retningen som glasset som ble kastet mot henne kom fra. Fornærmede hadde et bilde i hodet av at det var tiltalte som kastet et glass som traff ham (...)."

"Det er ikke tvilsomt at fornærmede rundt midnatt ble truffet i pannen av en flaske eller av et glass, som må ha blitt kastet. Fornærmede dro ned til legevakten søndagen og det er framlagt et notat som sier at han hadde en hevelse og et to cm langt sår i pannen som ble sydd med fire sting. Legen mente også at han hadde fått en mild hjernerystelse."

Den tiltalte kvinnen har hyppig frekventert på ulike blogg-topplister, og er fremdeles i toppsjiktet. På Instagram har hun over 70.000 følgere, og hun profilerer seg også i ulike sosiale medier-kanaler.

Kvinnen i 20-årene har i tillegg vært deltaker i en av Norges mest populære realityserier, og andre TV-serier, i løpet av de aller siste årene. Toppbloggeren har også skapt offentlig debatt på grunn av bloggen sin.

- Angrepet fordi hun er kjendis

I retten kom det frem at toppbloggeren har rundt 360.000 kroner i årsinntekt på blogging og deltakelse i realityserier.

- Min klient er kjendis i dette miljøet, og har deltatt i et kjent realityprogram. Dette spiller en faktor i at fornærmede kommer bort til akkurat henne, sa forsvarer Cecilie Nakstad i sin avsluttende prosedyre, der hun argumenterte for frifinnelse i retten.

Den fornærmede mannens forklaring var ikke uventet helt annerledes. Ifølge ham kom han bort til bloggeren for å snakke med henne fordi hun var den eneste han ikke hadde snakket med på festen.

"Fornærmedes forklaring er svært forskjellig: Rundt elleve på kvelden kom tiltalte. På vei tilbake fra toalettet stanset han der hvor tiltalte og Katrine satt og spurte smilende om han skulle lære henne karate. Han skjelte henne ut og gikk og satte seg på andre siden av bordet. Plutselig slo tiltalte ham to ganger med flat hånd på kinnet mens hun satt, og på XXs (samboeren til den fornærmede kvinnen, red. anm.) spørsmål sa hun det var fordi han avbrøt hennes samtale med YY (venninne av samboeren til den fornærmede kvinnen, red. anm.). Mens han fortsatt satt ble han truffet i pannen av et glass så han begynte å blø", heter det i dommen.

Ifølge den fornærmedes forklaring smilte han og var vennlig i tonen da han kom bort og startet samtalen med å spørre om han skulle lære bloggeren og venninnen karate.

