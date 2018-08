Torpedo tiltalt for grov utpressing av Kjell Inge Røkke

Skal ha presset milliardæren for et tosifret millionbeløp, mener statsadvokaten. - Kjell Inge skal få, en gang for alle, sier torpedoen til Nettavisen.

Den kjente torpedoen Jan Erik Iversen er tiltalt for grov utpressing av Kjell Inge Røkke.

Tiltalen er tatt ut på statsadvokatens ordre, og saken er berammet i Oslo tingrett 6. til 8. februar 2019.

Advokat Benedict de Vibe forsvarer den kjente torpedoen.

I tiltalen heter det:

«I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

Torpedoen har ment at Røkke skylder ham penger, men Røkke har avvist kravene.

Iversen har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart. Etter det Nettavisen kjenner til har han heller ikke latt seg avhøre av politiet.

- Jeg gleder meg som en unge til den rettssaken. Kjell Inge, og alle advokatene som har vært inne i denne saken, skal få en gang for alle. Sannheten om alt spillet som har pågått skal frem. Dette er bare forretten, sier Iversen til Nettavisen.

Iversens forsvarer Benedict de Vibe bekrefter i en SMS til Nettavisen at det er tatt ut tiltale. Men han har ikke kommentert saken utover det.

Øvre strafferamme for grov utpressing, som er omtalt i straffelovens paragraf 331, er seks års fengsel.

Det er statsadvokat Kirsti Gurrormsen som har beordret tiltalen. Utpressingen er grov fordi det legges særlig vekt på at den gjaldt en betydelig verdi, var nøye planlagt, har medført særlig store påkjenninger og har pågått over lengre tid.

Den kjente torpedoen ble pågrepet av politiet 29. januar i år. I mars omtalte Nettavisen at torpedoen ble løslatt fra varetektsfengsling, og at han ble ilagt besøksforbud mot Røkke og hans familie i seks måneder.

I midten av mars skrev Dagbladet at Røkke har leid inn egen livvakt. Han har blant annet leid inn Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef for beredskapstroppen (spesialtrent politi).

John Christian Elden har bistått Kjell Inge Røkke.

I mars opplyste også de Vibe om at Iversen ikke erkjenner straffskyld i saken.

I forbindelse med pågripelsen i januar skrev NRK og VG at torpedoen blant annet skal ha møtt opp i Røkkes garasje i tillegg til å ha kommet med trusler via e-post, telefoner og tekstmeldinger.

Nettavisen har fått bekreftet de samme opplysningene.

Verken Røkke eller hans faste advokat John Christian Elden var kjent med tiltalen da Nettavisen tok kontakt.

- Vi har ikke hørt fra politiet siden i våres, og kan vanskelig kommentere noe konkret nå. Vi har bedt politiet om informasjon, sier Elden til Nettavisen.

Den kjente torpedoen er også tiltalt for brudd på våpenloven, for å ha eid eller vært i besittelse av en springkniv i leiligheten og et elektrosjokkvåpen i boden i hans bolig.

Dette skal ha blitt funnet under en ransaking på ettermiddagen 31. januar i år.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen har ikke hatt mulighet for å besvare Nettavisens henvendelser så langt.

Mest sett siste uken