Traff Mel Gibson på joggetur

– Jeg samler på selfier med kjendiser. Å treffe Mel Gibson på Bryggen var stort, sier Ståle Reigstad.

BERGEN (BA): BA har fått flere tips om at den verdenskjente skuespilleren Mel Gibson er i Bergen.

Han kom til Flesland mandag kveld, angivelig med et rutefly fra en annen norsk by. Som en helt vanlig turist på Bergens-ferie kom, ifølge vitner BA har snakket med, Gibson slentrende til et av Fleslands bilutleiefirma for å hente en leiebil.

Tirsdag kveld var Ståle Reigstad på sin vanlige joggetur. På vei tilbake over Bryggen dro han kjensel på den berømte skuespilleren som nå har blitt 62 år.

– Han sto foran julehuset og da kunne jeg ikke la sjansen gå fra meg. Jeg løp bort og spurte om jeg kunne få ta et bilde sammen med ham.

«Make it quick»

Reigstad sier at han var smilende og hyggelig, men ville at det bildetakingen skulle skje i en fei.

– «Make it quick», sa han. Så det ble med dette ene bildet, sier Reigstad.

Han er stor fan av den amerikanske skuespilleren som fikk sitt gjennombrudd med Mad Max i 1979.

– Jeg liker best Braveheart. Den var han bare helt enormt god i, sier Reigstad.

Gibson har vunnet to Oscar for Bravehart og to Golden Globe-priser.

Selv om han ikke fikk snakket noe særlig med skuespilleren, synes han det var stas på møte Gibson.

– Han var blitt ganske gammel og grå i håret, så jeg er usikker på hvor mange som egentlig drar kjensel på ham.

Starter innspilling av «War Pigs»

Reigstad forteller at han ble ganske skjelven da han sto der med selveste Gibson.

– Men det gikk fint. Det ble en ok bilde som jeg kan ha i samlingen min, forteller Reigstad.

Bergenseren samler nemlig på selfier med kjendiser.

– Jeg har mest norske kjendiser, så dette blir et spesielt minne, sier han.

Hollywood-stjernen skal i oktober starte innspillingen av norske Tommy Wirkola sin «War Pigs».

– Jeg synes det er knall å få lage film sammen med så rutinerte og flinke folk, og ser frem til å gå i gang med filmingen, sa han til Altaposten forrige uke.

Parkeringsbot?

Gibson ble også observert flere steder i sentrum mandag, han skal ha tatt inn på et sentralt beliggende hotell, og vært gjest ved et utested på Bryggen.

– Jeg ble helt satt ut da jeg plutselig møtte Mel Gibson i går kveld. Det er jo virkelig ikke det man forventer, at man skal treffe sin ungdomshelt på gaten i Bergen. Jeg hadde rommet tapetsert med plakater av ham, flirer en voksen dame som tilfeldigvis traff på Gibson i nærheten av Bryggen mandag kveld.

Hun rakk verken å ta bilde eller fortelle om sin fascinasjon for ham før han gikk videre, men møtet kommer hun likevel ikke til å glemme med det første.

– Det var stor stas å treffe ham, sier hun.

I løpet av kvelden skal superstjernen dessuten ha fått parkeringsbot etter å ha parkert på en handikap-plass, ifølge tips BA har mottatt.

Etter det BA kjenner til, skal Mel Gibson være i Bergen til fredag.

