Trafikkaos på Østlandet: Ringer politiet og spør om de kan kjøre med sommerdekk

- IKKE ring politiet for å spørre om tillatelse til å kjøre med sommerdekk.

Tirsdag morgen og natt til tirsdag har flere bilister og trailere kjørt utfor på grunn av glatte veier. La bilen stå om du har sommerdekk, er oppfordringen fra politiet.

Like før klokken 3 natt til tirsdag meldte Øst politidistrikt at de allerede hadde fått meldinger fra bilister som har problemer med sommerdekk i snøværet.

- Slik føret er nå er vår melding enkel: Har du sommerdekk på bilen, la bilen stå! Dette gjelder også de store inn- og utfartsveiene, skriver de på Twitter.

Oslo Lufhavn melder forsinkelser

Oslo lufthavn melder at snøfallet kan føre til forsinkelser.

- Brøytemannskapene er i full sving, men det kan bli enkelte forsinkelser i flytrafikken, melder Oslo Lufthavn på Twitter.

Avinor ber reisende møte som normalt på flyplassen og forholde seg til informasjon fra sitt flyselskap.

Ringer politiet for å få tillatelse

Politiet melder også om bilister som ringer inn til sentralen for å få godkjennelse til å ferdes med sommerdekk.

- På tross av at snøvær og vinterføre kjører mange rundt på sommerdekk, ender i grøfta og mister førerkortet. Er du ikke skodd for føret MÅ bilen stå. IKKE ring politiet for å spørre om tillatelse til å kjøre med sommerdekk, skriver Politiet i Øst.

Advarer mot snø og underkjølt regn

Ifølge statsmeteorologen, Aslaug Skålevik Valved vil tirsdagens nedbør utvikle seg fra snø til regn i løpet av ettermiddagen, da et kraftig lavtrykket beveger seg nordover og vil treffe Østlandet tirsdag. Vær-forandringen vil føre til mildere vær i hele Norge, men også underkjølt regn og veldig glatte veier, meddeler statsmeteorologen. Her kan du lese dagens værmeldinger! #Oslo #Asker #Bærum Også i år kommer snøen, og vi opplever allerede store trafikale utfordringer som følge av dette. Folk bes ta en kvalifisert vurdering på om de må benytte bil i dag. Ikke gode vinterdekk? La bilen stå. Alle bes kjøre aktpågivende, hensynsfullt og varsomt 🚗🌨️❄️ — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 30, 2018 Det er vanskelige kjøreforhold i Oslo nå. Oppfordrer bilistene til å slippe busser og lastebiler frem og holde god avstand. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) October 30, 2018 To personer skadet i Hedmark

Samme oppfordring kommer fra Oslo politidistrikt. De ber folk ta en kvalifisert vurdering på om de må kjøre bil i dag. Vegtrafikksentralen i Øst oppfordrer bilister til å slippe busser og lastebiler fram og holde god avstand, skriver de på Twitter.

En av ulykkene som har blitt meldt om er fra Dalsbygda i Hedmark, hvor åtte personer var involvert da en beltevogn kjørte i en grøft og veltet. To av personene er lettere skadd.

Kjørte på sommerdekk – mistet lappen

Tre personer i Sandefjord- og Tønsberg-området har fått inndratt førerkortet sitt i tirsdagens morgentimer. Det skyldes uaktsom oppførsel, da de ikke har skiftet til sommerdekk.

- Vi har hatt tre tilfeller av ulykker med biler som har kjørt med sommerdekk i morgentimene i dag. To i Sandefjord og ett i Tønsberg. Samtlige førere har fått inndratt førerkortet som følge av dette, forteller operasjonsleder Jarle Hopperstad til Tønsbergs Blad.

Han oppfordrer til å la bilen stå, dersom du ikke har fått lagt om til vinterdekk.

- Vi får stadig meldinger om småuhell flere steder, og har rykket ut på en del av disse. Oppfordringen fra oss er å kjøre svært forsiktig, da det er glatt på veiene mange steder, sier Hopperstad til TB.

Person påkjørt ved fotgjengerfelt

Tønsbergs Blad rapporterer også at en person ble påkjørt av en bil like etter klokken sju i morges og at påkjørselen skal ha hendt da personen krysset et fotgjengerfelt.

Bilfører er en mann i 80-årene. Den påkjørte kvinnen følges opp av helsevesenet. Sak opprettes og avhør av de involverte følges opp utover dagen. Hendelsen skal ha skjedd i tilknytning til fotgjengerfelt, opplyser politiet på Twitter, ifølge TB.

OSLO: Snøværet har ført til vanskelige kjøreforhold på Østlandet. Bussene fikk problemer opp Sognsveien i Oslo.

Måtte bistå en trailer med flere tonn laks

Sørøst politidistrikt har bistått flere sjåfører natt til tirsdag. Blant annet kjørte en trailer med flere tonn laks av veien på E134 ved Nutheim i Selfjord kommune. Sjåføren ble sendt til legevakt for rutinesjekk. Det er veldig glatt på stedet, melder politiet.

I samme politidistrikt kjørte en mann i 20-årene inn i en midtrabatt i Sandefjord. Bilen hadde sommerdekk, og sjåføren fikk førerkortet beslaglagt.

Politiet i Innlandet melder at en person er sendt til Gjøvik sykehus for behandling av skader etter at han kjørte av veien på fylkesvei 191 i Nordre Land kommune og inn i en fjellskrent. Snøføre på stedet, informerer politiet.

Politiet i Innlandet melder at en personbil kjørte i grøfta og havnet på taket ved riksvei 3 ved Husom.

- Bilen har kjørt på sommerdekk og fått sleng. Personen er ved bevissthet, og har ingen eller lettere skader. Vedkommende er sendt til sykehus for videre undersøkelser, sier operasjonsleder Haagen Løvseth.

Forholdet anmeldes og førerkortet beslaglegges.

Rundt klokken 09.23 meldte Øst politidistrikt på Twitter at en lastebil sto på tvers og at to personbiler sto i grøfta ved Taraldsrudkrysset i nordgående retning i Akershus.

Det var på forhånd meldt om kaos i trafikken på grunn av snøen som var ventet østafjells natt til tirsdag. Meteorologisk institutt advarte på Yr mandag om snø og underkjølt regn i store deler av landet de neste dagene.

