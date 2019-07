Trafikknedgang etter utvidelsen av bomringen i Oslo

Nye tall viser en trafikknedgang i Oslo og Akershus på 2 prosent i juni sammenlignet med fjoråret.

Tallene er hentet fra bomstasjoner i hele juni måned, og fra utvalgte tellepunkter de to første ukene i juni. Tallene er sammenlignet med biltrafikken på samme tid i fjor.

Det totale trafikkvolumet i de sammenlignbare bomstasjonene i juni 2019 er 6,3 prosent lavere enn i juni 2018, men korrigert for flere helligdager i juni 2019 enn i 2018 er nedgangen på cirka 2 prosent, viser Statens vegvesens foreløpige analyse.

I Oslo ble det åpnet 54 nye bomstasjoner 1. juni. Ifølge bomselskapet Fjellinjen har tallet på passeringer i bomringen økt fra 10 millioner passeringer i juni 2018 til rundt 32 millioner passeringer i juni 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

– Gledelig

Oslos miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) mener det er gledelig at biltrafikken i Oslo går ned med de nye bommene.

– I tillegg til å finansiere et bedre kollektivtilbud for alle, bidrar bommene til renere luft, mindre køer og tryggere skoleveier, sier han til NTB.

Statens vegvesen understreker at det er flere usikkerheter knyttet til analysen, som pinse, værforhold, avslutning av skoleåret, samt arbeid på toglinjer og dermed «buss for tog».

– Som fagfolkene påpeker er det fortsatt altfor tidlig å trekke klare konklusjoner av endringene som i bomringen i juni, men vi følger dette tett og det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg fremover, sier Hermstad.

Nedgang på Romerike

Ifølge Statens vegvesen ser nedgangen i biltrafikken ut til å slå ut litt forskjellig for ulike områder i byen. Nedgangen ser også ut til å være litt høyere lørdag og søndag enn på hverdagene.

Aller størst nedgang er det i trafikken mellom Romerike og Oslo hvor biltrafikken har gått ned med 3,9 prosent på hverdager. Også i Indre ring i Oslo har biltrafikken gått ned med rundt 3 prosent på hverdager.

Fjellinjen varsler at de vil offentliggjøre passeringsinntektene for juni så snart regnskapet for juni er ferdigstilt i slutten av uke 28 på grunn av stor offentlig interesse for utviklingen i inntekter etter innføring av nytt bompengesystem.

(©NTB)